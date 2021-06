Covid-19

Indicadores de covid-19 em França mantêm-se positivos antes da nova fase do desconfinamento

A dia 9 de Junho entram em vigor uma nova fase do desconfinamento em França com restaurantes abertos e recolher obrigatório às 23 horas. Corbis via Getty Images - Frédéric Soltan

Texto por: Catarina Falcão 3 min

A tensão hospitalar em França continua a diminuir a três dias da entrada em vigor de uma nova fase de desconfinamento que vai trazer os franceses de volta ao interior dos restaurantes e adiar o recolher obrigatório para as 23 horas. No entanto, a variante indiana inquieta certas regiões do país.