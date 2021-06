Emmanuel Macron

França: Presidente esbofeteado no sul do país

O Presidente francês Emmanuel Macron esta terça-feira 8 de Junho de 2021 em Tain-l'Hermitage, sudeste da França. AP - Philippe Desmazes

Texto por: RFI 2 min

O Presidente francês foi esta terça-feira, 8 de Junho, esbofeteado por um cidadão francês durante uma deslocação a Drôme, no sul do país. As autoridades já detiveram dois homens.