Jornalista francês raptado no Mali há dois meses

Manifestação em Paris em prol da libertação do jornalista francês Olivier Dubois, raptado há dois meses no Mali. © David Baché/RFI

O jornalista francês Olivier Dubois é refém de um grupo jihadista há 60 dias. O repórter desapareceu no início de Abril no norte do Mali e, mais tarde, foi divulgado um vídeo em que ele afirmava ter sido sequestrado por extremistas islâmicos, facto confirmado pelo chefe da diplomacia de Paris, Jean-Yves Le Drian.