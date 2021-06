Agressor de Emmanuel Macron comparece hoje em tribunal

O suspeito de ter esbofeteado o Presidente da República, Emmanuel Macron, numa visita à região do Drôme, vai comparecer hoje à tarde perante o tribunal e está acusado do crime de "violência contra pessoa depositária da autoridade pública".

Publicidade Continuar a ler

O homem, apelidado de Damien T. pelas autoridades, tem 28 anos é originário da região do Drôme, no sul do país, e será um amante da época medieval e artes marciais. É próximo do movimento dos "coletes amarelos", que entre 2018 e 2019 causaram agitação social em França e são contra as políticas de Emmanuel Macron.

Damien não será militante de nenhum partido, mas tem preferência pelas políticas de direita e extrema direita.

Também o seu amigo, Arthur C. foi detido em ligação a este episódio, por ter filmado o que aconteceu e aparentemente conhecer as intenções de Damien. Na casa de Arthur C. foram encontrados livros antigos de guerra, assim como uma edição do livro Mein Kampf, da autoria de Adolf Hitler.

Os dois homens continuam detidos de forma a que as autoridades consigam apurar todos os detalhes sobre as suas vidas e as suas motivações para terem agredido o Presidente da República.

O Governo já veio desvalorizar o incidente considerando que foi "um acto isolado" cometido por indivíduos "ultra-violentos", mas que deve ser julgado e combatido de forma severa já que o Presidente é um dos símbolos da República.

Também as forças políticas da esquerda à direita condenaram este ato violento.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro