Fim da máscara na rua e do recolher obrigatório em França

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou hoje que a máscara vai deixar de ser obrigatória nos locais ao ar livre a partir de 17 de Junho e que o recolher obrigatório, até agora às 23:00 vai deixar de estar em vigor a partir de 20 de junho.

Estes anúncios foram feitos em declarações à imprensa depois de uma reunião do Conselho de Ministros esta manhã em Paris.

"Vivemos um momento importante, um momento feliz, um momento de regresso à vida normal", declarou Jean Castex.

O fim do recolher obrigatório vai assim acontecer 10 dias antes do previsto, o seu fim estava marcado anteriormente para dia 30 de Junho, e também a utilização da máscara no exterior cai antes do antecipado por diferentes governantes.

Estas medidas acontecem numa altura em que os números da pandemia a diminuir de forma consistente nas últimas semanas, apesar de as medidas do confinamento terem sido aligeiradas com a reabertura das esplanadas e dos museus e outros locais de espectáculo.

O primeiro-ministro incitou os franceses ainda a irem vacinar-se, apresentando como objetivo até ao final de Agosto ter 35 milhões de pessoas completamente vacinadas e mais cinco milhões a primeira dose.

