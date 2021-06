França

Segunda volta de eleições regionais francesas parece confirmar abstenção

Um indivíduo passa diante de um placar com cartazes das eleições regionais francesas em Marselha, no dia 11 de Junho de 2021. A região de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, é disputada entre os candidatos da direita e da extrema-direita. AFP - NICOLAS TUCAT

Texto por: RFI 2 min

A França deslocou-se este domingo às urnas para a segunda volta das eleições egionais e distritais. De acordo com as primeiras estimativas realizadas ao meio-dia, a abstenção recorde da primeira volta do escrutínio parece confirmar-se. A Córsega é a única região em que um maior número de eleitores foi as urnas. Uma ligeira melhoria também se verificou na região de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, cuja capital é Marselha.