França: mal acabaram as regionais, já foi lançada a corrida às presidenciais

Cerca de 48 milhões de eleitores foram ontem chamados às urnas aqui em França no âmbito das eleições regionais e distritais, um escrutínio marcado por uma forte abstenção, da ordem dos 66%. Reagindo a este record, o Primeiro-ministro Jean Castex afirmou que o seu executivo "leva esta situação a sério", mas também não deixou de relacionar o sucedido ao contexto sanitário.

Publicidade Continuar a ler

"Estamos perfeitamente mobilizados para que a democracia francesa funcione melhor" declarou o chefe do governo reagindo àquela que foi a segunda mais alta taxa de abstenção da quinta república, Jean Castex recordando por outro lado que "ainda estamos na crise sanitária".

O Presidente Macron cujo partido (LREM) não conseguiu implantar-se a nível das regiões, tendo apenas obtido uma média de 7% dos votos, bem atrás da extrema-direita que também não conquistou nenhuma região, considerou que "a abstenção diz muitas coisas. Devemos todos tirar as consequências disso".

Emmanuel Macron que continua a multiplicar as deslocações pelo país, encontra-se hoje na região Haut-de-France, nas terras do seu potencial rival nas presidenciais de 2022, o conservador Xavier Bertrand que ontem conquistou um novo mandato com mais de 52% dos votos frente à extrema-direita que apenas recolheu 26% dos sufrágios.

Sinal de que a corrida para o Eliseu está mesmo lançada, Xavier Bertrand já convidou outro tenor da direita, Laurent Wauquiez a "formar uma boa equipa" com ele. Mas este último que ontem conquistou um novo mandato na chefia da região Auvergne-Rhône-Alpes com mais de 55% dos votos e que é igualmente considerado presidenciável, já disse que "recusa participar numa corrida de velocidade".

Quem também reserva a sua resposta sobre uma eventual candidatura para 2022, é a igualmente conservadora Valérie Pécresse que ontem reconquistou a região Île-de-France, onde se insere a capital, com quase 46% dos votos, diante da coligação de esquerda que obteve um pouco mais de 33% dos votos.

Entretanto, na região Provence-Alpes-Côte d'Azur, no sul, o presidente cessante da região, o conservador Renaud Muselier, conseguiu conservar o seu assento, com 57% dos sufrágios face à investida da extrema-direita.

Do lado socialista que também conservou as suas regiões, o destaque vai para a região da Bourgogne-Franche-Comté, onde a presidente cessante, a socialista Marie-Guite Dufay em coligação com os ambientalistas e os comunistas, venceu com mais de 42% dos votos. Já na Bretanha, no noroeste do país, o presidente cessante da região, o socialista Loïg Chesnais-Girard alcançou uma curta vitória, sem maioria absoluta, com um pouco mais de 29% dos votos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro