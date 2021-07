A fronteira entre a democracia e a ditadura de Christiane Jatahy

Estreou esta segunda-feira, 5 de Julho, no palco Autre Scène du Grand Avignon a peça Entre Chien et Loup da encenadora brasileira, Christiane Jatahy.

Publicidade Continuar a ler

Onde é que começa e termina a fronteira entre uma democracia e uma ditadura, questiona Christiane Jatahy na sua adaptação do filme Dogville, de Lars Von Trier.

A encenadora de Júlia, Ítaca ou O Agora que Demora volta a convidar o público a uma reflexão sobre o respeito da condição humana ou ainda sobre os limites do aceitável e inaceitável.

Na peça Entre Chien et Loup, Grace, transforma-se em Graça, que foge de um país que vive num regime fascista - o país nunca citado, mas que é também reflexo do Brasil de Bolsonaro, como nos explicou Christiane Jatahy.

Graça chega ao teatro, ao palco onde Tom de Jatahy avisa o público que vão começar a filmar; "vamos tentar não repetir a mesma história, nem a nossa nem a do filme que nos inspirou".

Em palco, Tom e as outras nove personagens partilham um caminho entre a realidade do teatro e a ficção de Dogville, assumindo vários papéis: os actores e actrizes que falam com o público e os membros de uma comunidade inventada por Lars Von Trier.

Ao longo de duas horas, os actores entram em ciclos por vezes vertiginosos, fazem reviver a intriga de Dogville e filmam em cena o filme do realizador dinamarquês que os inspira. A montagem do filme é feita em directo, em cena, pelo director fotográfico Paulo Camacho, também ele é uma personagem da ficção. A montagem do filme fica também ela no centro do dispositivo artístico, oferecendo um novo ponto de vista do espectáculo, aproximando-se do público.

Graça, é interpretada pela actriz brasileira Julia Bernat, que viveu esta segunda-feira "uma grande felicidade" no facto de estear a peça no festival de Avignon.

Julia Bernat trabalha com Christiane Jatahy há dez anos. "É uma felicidade imensa estar aqui. É a primeira vez que estou aqui no festival e tenho vindo a agradecer ao universo por estar aqui, por poder estreia com segurança e tranquilidade sem estar assustada com qualquer coisa", explicou-nos Julia Bernat.

A peça Entre Chien et Loup propõe uma reflexão sobre a forma como olhamos e nos comportamos uns com os outros e sobre a fragilidade da condição humana. A estreia da peça foi adiada, por causa da pandemia, um contexto que deixou toda a gente "mais frágil e sensível", explicou a actriz.

"Vim do Brasil num momento em que estava em casa (confinada) para chegar aqui e ensaiar. Tudo ficou muito mais à flor da pele por estarmos todos mais frágeis e sensíveis. O facto de termos ensaiado durante a pandemia, em Genebra, fez com que também ficássemos muito fechados, reflectindo-se no próprio espectáculo porque ensaiávamos de máscara. Ontem saímos para comemorar a estreia e foi a primeira vez que nos sentamos todos para conversar e celebrar a estreia fora da sala de trabalho", contra Julia Bernat.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro