Cannes/Cinema

Cinema africano tenta lugar ao sol no Festival de Cannes

Áudio 01:23

A mulher do coveiro, filme filmado no Jibuti, a história de um amor posto à prova pela doença e pela sociedade. © Semaine de la critique 2021

Texto por: Miguel Martins 5 min

Até dia 17 Cannes acolhe a nata do cinema para o seu festival.A visibilidade do cinema africano nesta edição de 2021 passa por dois filmes em competição, mas também em mostras paralelas há longas metragens do continente negro em cartaz.Cultura hip hop, aborto ou, ainda, um drama social em Jibuti são alguns dos temas abordados.