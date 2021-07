Cannes/Cinema

Cinema lusófono em competição em Cannes

Diários de Otsoga de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes está em competição na Quinzena dos realizadores de 2021 em Cannes. © Shellac Distribution

O cinema do mundo lusófono voltou a Cannes com a retoma do seu emblemático festival. São várias as propostas, entre curtas e longas metragens, do Brasil e de Portugal, incluindo Miguel Gomes que trouxe nas bagagens uma obra saída do seu confinamento.