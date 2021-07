Cannes/Cinema

Filme português na competição oficial de Cannes nas curtas metragens

Áudio 00:40

Realizador português Diogo Salgado no Festival de cinema de Cannes a 9 de Julho de 2021. © rfi/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins | Vídeo por: Miguel Martins 3 min

"Noite Turva" é o primeiro filme de Diogo Salgado, jovem português cuja curta metragem foi premiada em 2020 no prestigiado festival de Vila do Conde.A obra está na competição oficial do Festival de cinema de Cannes: duas outras lusófonas, ambas brasileiras, também constam da secção.