Cannes/Cinema

Nanni Moretti emocionou o Festival de cinema de Cannes

3 Pianni (3 Andares), filme em competição na selecção oficial do Festival de cinema de Cannes de 2021 do italiano Nanni Moretti. © Festival de cinema de Cannes

Texto por: Miguel Martins 2 min

O italiano Nanni Moretti causou sensação neste Festival de cinema de Cannes com “Tre pianni” (três andares), um filme em competição neste certame do sul de França.O transalpino que já ganhou a recompensa suprema, a Palma de Ouro, em 2001, com “O quarto do filho”.