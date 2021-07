Cannes/Cinema

Sean Penn, Wes Anderson, Nanni Moretti nos ecrãs de Cannes

Actor e realizador Sean Penn aqui na rodagem do seu "Flag day" (dia da bandeira), em rota para a Palma de ouro do Festival de cinema de Cannes de 2021. © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Texto por: Miguel Martins 2 min

O palmarés do Festival de cinema de Cannes será revelado no próximo sábado.Estão em competição muitos pesos pesados da sétima arte mundial.Destaque para alguns dos filmes já exibidos no certame.