Emmanuel Macron anuncia vacinação obrigatória para profissionais de saúde

O Presidente francês anunciou que a vacinação contra a Covid-19 vai passar a ser obrigatória "para os profissionais de saúde e pessoas que trabalham em hospitais, clínicas lares".

"Os profissionais de saúde terão até dia 15 de Setembro para se vacinarem", caso contrário serão multados, anunciou o chefe de Estado francês. A lei para obrigar a vacinação aos trabalhadores na área da saúde vai ser discutida no Conselho de Ministro de 19 de Julho, e segue para discussão na Assembleia Nacional de 21 a 23 deste mês.

"Para todas as pessoas que tratam de pessoas doentes, idosos, pessoas com saúde frágil, a vacinação vai ser obrigatória", afirmou.

O ministro da saúde, Olivier Veran, anunciou que os profissionais de saúde que não forem vacinados até dia 15 de Setembro "deixarão de trabalhar e não vão ser pagos".

Para o chefe de Estado francês a equação é simples, "mais vacinas para reduzir o número de casos". Emmanuel Macron dirigiu-se aos franceses pela oitava vez desde o início da pandemia, anunciando novas medidas para travar quarta vaga de Covid-19.

"As novas medidas são tomadas para travar a variante Delta, incentivando os franceses a vacinarem-se", lembrou o Presidente francês.

A partir da próxima semana, dia 21 de Julho, o passe sanitário passa a ser obrigatório em espaço públicos com mais de 50 pessoas. Este documento representa numa prova de vacinação ou de um teste por negativo, nas últimas 48 horas.

Em Agosto, o passe sanitário Covid-19 passa a ser obrigatório em cafés, transportes públicos, restaurantes, hospitais, descreveu Emmanuel Macron.

Um verão decisivo para convencer os francês a aderir ao plano massivo de vacinação. "Temos nove milhões de doses de vacinas por administrar e continuamos a receber encomendas, vacinem-se", pediu o Presidente francês

Este discurso foi muito aguardado pelo Presidente francês que, inicialmente, queria relançar os últimos dez meses do quinquénio com vista às eleições presidenciais de Abril de 2022.

Emmanuel Macron prometeu preparar o futuro do país em Setembro, com vista a retomar a economia do país e não escondeu a necessidade em avançar a partir de Setembro com a reforma das pensões, "porque vivemos hoje mais tempo, também teremos de trabalhar mais tempo e adiar a reforma para mais tarde".

Este domingo foram registados 4.256 novos casos, contra os 2.549 da semana passada, o Eliseu está de olhos postos nos indicadores epidémicos para travar uma quarta vaga.

