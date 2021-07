Cannes/Cinema

Diários de Otsoga em competição na Quinzena dos realizadores de Cannes

Áudio 01:17

Os realizadores dos "Diários de Otsoga", Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro, no Festival de Cannes a 11 de Julho de 2021. © rfi/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins | Vídeo por: Miguel Martins 3 min

A longa metragem de Maureen Fazendeiro e de Miguel Gomes, este último presença habitual no certame de Cannes, consta da lista de 25 filmes em competição na Quinzena dos realizadores, uma mostra paralela do festival principal.Diários de Otsoga retrata um confinamento construído na base de uma cronologia invertida do mês de Agosto (daí o título ao contrário).