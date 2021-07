14 de Julho de França volta a ser celebrado com desfile militar

Elementos da Guarda Republicana francesa, no decurso do desfile do 14 de Julho de 2021, dia da Festa Nacional da França, na Avenida dos Campos Elísios em Paris.

A França voltou a celebrar o 14 de Julho, data da Festa Nacional, com o seu tradicional desfile militar presidido pelo chefe de Estado, Emmnauel Macron, figura central das festividades organizadas entre a Praça da Concórdia e o Arco de Triunfo, através da Avenida dos Campos Elíseos (Champs-Elysées) em Paris.

Emmanuel Macron presidiu pela última vez do seu quinquénio as festividades do 14 de Julho, Dia da França, celebrado com o tradicional desfile militar, durante o qual o Presidente francês percorreu, sob um céu cinzento na chamada " viatura de comando" ao lado do general François Lecoindre, chefe do estado-maior das Forças Armadas cessante, a avenida dos Campos Elísios (Champs-Elysées) em Paris.

Durante a cerimónia, o Presidente Macron prestou homenagem ao general Lecoindre, elogiado pela sua "admirável bravura", "empenho" e "lealdade" , ao cabo de 4 anos de serviço.

Lecoindre terá como sucessor o actual chefe de estado-maior das forças terrestres francesas, general Thierry Burkhard.

Em 2020, devido à pandemia de Covid-19, o desfile do 14 de Julho foi cancelado e substituído por uma cerimónia na Praça da Concórdia (Place de la Concorde).

Este ano militares, bandeiras e blindados voltaram a desfilar na famosa avenida parisiense, mas o número de espectadores foi limitado, assim como o dos convidados presentes nas tribunas.

Em 2021 participaram 10.000 convidados, contrariamente aos 25.000 em tempo normal.

Sob o tema "Ganhar no futuro", a edição 2021 do desfile militar do Dia da França, mobilizou 5000 participantes, dos quais 4.300 militares a pé, 73 aviões, 24 helicópteros, 221 veículos e 200 cavalos da Guarda Republicana.

Depois da tradicional exibição aérea efectuada pela Patrulha de França, o desfile foi iniciado por um contingente das forças especiais europeias da "Task Force Takuba", operacional no Sahel, da qual fazem parte, para além dos Franceses, a Bélgica, a Estónia, a Itália, a Holanda, Portugal, a República Checa e a Suécia.

Com uma duração de duas horas, o desfile foi encerrado musicalmente por um grupo coral de cento e vinte jovens.

Para o 14 de Julho de 2021 foram previstas várias actividades em Paris, de forma a assinalar o dia da Festa Nacional de França, também conhecido pelo nome de Dia da Bastilha, em referência ao 14 de Julho de 1789.

Na tarde do dia 14 de Julho de 1789, um grupo de cidadãos revoltados tomou a histórica prisão parisiense em desafio à monarquia. A tomada da Bastilha é considerado o acto mais emblemático, da Revolução Francesa de 1789.

