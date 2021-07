Festival de Cinema de Cannes

Festival de Cannes: Palma de Ouro de "Titane"

A realizadora Julia Ducournau, Palma de ouro pelo filme «Titane», juntamente com o seus actores principais, Vincent Lindon e Agathe Rousselle. © John MACDOUGALL / AFP

No final do Festival Internacional de Cinema de Cannes, depois do filme de cariz fantástico e social da Coreia do Sul "Parasita", último galardoado em 2019 com a Palma de ouro, este sábado foi novamente premiado um filme algo transgressivo, "Titane", rodado por uma realizadora ainda pouco conhecida, a francesa Julia Ducournau, 37 anos.