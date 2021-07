Espionagem

Presidente Macron alvo de eventual espionagem

Presidente francês Emmanuel Macron conversando ao telemóvel AP - John Thys

Texto por: Teresa Xavier 2 min

O Presidente francês pode ser um dos alvos do caso de espionagem Pegasus. Juntamente com o Rei de Marrocos, ambos os chefes de Estado fazem parte duma lista de eventuais nomes a serem espiados. A notícia é avançada pelos media membros do consórcio que lançou a informação.