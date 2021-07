Pegasus

Pegasus: França reúne Conselho de Segurança "excepcional"

Caso de espionagem Pegasus Sajjad HUSSAIN AFP/File

Texto por: Teresa Xavier 2 min

Presidente francês reúne conselho de segurança « excepcional » no âmbito do caso Pegasus. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Eliseu, Gabriel Attal. A reunião do conselho de segurança acontece na sequência de notícias que dão conta que o telemóvel de Emmanuel Macron poderia ter sido espiado pelo Pegasus, o programa da empresa israelita NSO.