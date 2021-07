"Dans les Appalaches": a felicidade do teatro voltar a Avignon

As novas medidas sanitárias aplicadas desde quarta-feira em salas de espectáculos com mais de 50 lugares exigem mais disciplina à organização do Festival de Avignon.

Publicidade Continuar a ler

Desde quarta-feira, nas ruas de Avignon passou a ser obrigatório usar máscara entre as 12 horas e as 2h00. Nas salas de espectáculo, as medidas são ainda mais rígidas e o acesso a espaços com mais de 50 lugares exige passe sanitário - medidas que têm desmotivado artistas, directores de salas e técnico, que temem um decréscimo do número de entradas.

Em cena no off do festiva de Avignon "Dans les Appalaches", um espectáculo que junta em cena os actores Marie-Clarie Davy e Luc Cendrier. A actriz francesa partilhou connosco a felicidade do festival estar de regresso com público este ano, mas não esconde a urgência dos teatros voltarem a abrir sem qualquer restrição.

"Se pensássemos que o festival fosse acontecer então iria mesmo acontecer. Apostámos no futuro e ainda bem porque estamos muito felizes por estar aqui. Em nome de todos os outros intermitentes do espectáculo queremos lembrar que continuamos a ocupar teatros há muito tempo para para que os teatros voltem a abrir sem restrições", descreve.

O espectáculo "Dans les Appalaches" já esteve em cena no Senegal na região da Casamansa, perto da Guiné-Bissau. "Levámos esta peça ao Senegal e o nosso público senegalês gostou muito do espectáculo até tivemos uma pessoa que nos disse que tinha sonhado com as deixas da peça", explica Marie-Claire Davy.

A abertura deste espectáculo está a cargo da cantora e poeta Anne David. "Eu levanto a cortina e toco seis músicas de um repertório de 400 músicas e vou tocar esta música de Bárbara, uma música alterada ou ou deformada, como quiserem entender, de actualidade - em vez de "quand reviendras-tu" intitulei-a "os abraços perdidos", contou-nos.

A edição in do festival de Avignon termina este domingo, já o off do festival prolonga-se até dia 31 de Julho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro