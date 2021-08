Covid 19: Guadalupe volta a confinar a partir desta quarta-feira

O prefeito da Guadalupe, Alexandre Rochatte, anuncia que o reconfinamento começa às 20H00 desta quarta prolongando-se por três semanas.

O recolher obrigatório na Guadalupe vai funcionar entre as 20H00 e as 5H00, e durante o dia haverá restrições à circulação numa esfera de 10 km em torno do domicílio.

A Guadalupe segue assim as pegadas da vizinha Martinica que está confinada desde dia 30 de julho, também por um período de três semanas.

A directora geral da Agência Regional de Saúde da Guadalupe diz que a situação na ilha é “catastrófica” com mais de 3 mil casos de Covid 19 por semana, e com uma taxa de incidência de 750 casos por 100 mil habitantes.

Sul de França

No sul de França, as medidas anti-Covid-19 foram também intensificadas.

O designado “plano branco” passou a vigorar nas zonas da Provence, Alpes e Côte d’Azur.

O “plano branco” pressupõe um enquadramento legal que permite chamar ao serviço pessoal de saúde que se encontra de férias em caso de urgência.

Até ao momento ainda não foi necessário fazer uso do "plano branco" nos hospitais do sul de França, tendo, no entanto, as hospitalizações por Covid-19 aumentado 56% numa semana.

Também a taxa de incidência nesta região, que acolhe 30 milhões de visitantes todos os verões, aumentou, numa semana, de 404 para 562 por 100 mil habitantes no final de julho.

