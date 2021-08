França: passe sanitário alargado a bares, restaurantes, transportes e centros de saúde

O passe sanitário foi alargado a partir desta segunda-feira a vários locais: cafés, restaurantes, grandes armazéns, centros comerciais, estabelecimentos médicos não urgentes e transportes de longo curso.O alargamento do passe sanitário começou hoje e o governo francês prevê que com esta medida cerca de 10 milhões de pessoas se vacinem.

A medida já vigorava em ginásios, museus, teatros e cinemas desde 21 de Julho.

Ante disso o dispositivo era aplicado nos festivais reunindo mais de 1 000 pessoas.

O passe sanitário consiste na apresentação de um código QR, obtido após a conclusão do processo vacinal contra a Covid-19 ou de um teste PCR negativo.

A medida tem vindo a ser alvo de protestos em França contra esta suposta "obrigatoriedade vacinal".

A reportagem da rfi deslocou-se ao restaurante Cuisine Lusitanienne / CDP (Cuisine du Portugal) no nono bairro de Paris.

Alfredo Martins, o respectivo proprietário, falou-nos sobre o primeiro dia de implementação do passe sanitário.

"Estamos a verificar as pessoas via uma aplicação "Tous Anti Covid Verif" e a tentar controlar o passe de todas as pessoas. Digo bem "todas", mas, isto no primeiro dia, vai ser um bocadinho complicado, não é ? Porque nem todas as pessoas são conciliantes... vamos ver como é que vai funcionar ! "

Interrogado sobre se haveria margem de tolerância nesta semana de arranque o responsável afirmou que "nós vamos ser tolerantes porque o nosso trabalho requer uma simpatia para com os clientes. Hoje e os dias a vir, pouco a pouco, vamos aplicar a lei."

A obrigatoriedade da apresentação do passe sanitário leva à existência de filas junto aos estabelecimentos em causa, caso dos restaurantes.

"Como está a verificar está-se a observar uma bicha aqui fora de pessoas que estão à espera para poderem entrar porque temos de verificar o passe de cada um. É muito complicado, vai gerar, com certeza, um descontentamento das pessoas "constatava o proprietário deste restaurante parisiense.

