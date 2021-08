França/Assassínio

França: funeral de padre assassinado no oeste do país

Ministro francês da administração interna, Gerald Darmanin, em deslocação ao local onde foi assassinado um padre católico de 60 anos, no oeste do país, a 9 de Agosto de 2021. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Decorreram esta tarde no oeste da França as exéquias do padre assassinado no início da semana por um cidadão ruandês indocumentado, o mesmo que esteve na origem há um ano, do incêndio na sé de Nantes e que teria problemas psiquiátricos.