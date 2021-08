200 manifestações em toda a França contra o passe sanitário

As manifestações em França multiplicaram-se este sábado um pouco por todo o país com a maior parte a decorrer de forma tranquila. Os franceses continuam a mostrar-se contra a obrigação da vacinação, embora muitos garantam que não estão contra a vacinação em si.

As temperaturas elevadas que se fazem sentir em França não afastaram os manifestantes contra o passe sanitário e a vacinação obrigatória. Só neste sábado, mais de 200 cortejos foram organizados em todo o país no quinto fim de semana consecutivo de protesto. Cerca de 250 mil manifestantes eram esperados pelas autoridades.

Em Paris, três cortejos diferentes estão ainda a decorrer, sem grandes perturbações até agora a nível de segurança. Em Lyon, foram registados alguns confrontos entre manifestantes e polícia, com as autoridades a usarem gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

Em Pau, nos Pirinéus Atlânticos, os protestos também subiram de tom, com alguns manifestantes a vandalizarem a redação de um jornal local, o jornal Sud Ouest Pau, com tinta vermelha, enquanto gritavam "colaboradores".

Manif anti pass sanitaire à Pau : la presse locale conspuée à trois reprises, de la peinture jetée sur la façade de @SO_Pau et @LaRepDpyrenees. Dur dur d'être "collabo"... https://t.co/tqulxFSPoR pic.twitter.com/JXRjEi4Ygf — Sud Ouest Pau (@SO_Pau) August 14, 2021

Os franceses estão contra a introdução do passe sanitário, que pode ser garantido através da vaicnação, teste PCR ou antigénio com menos de 72 horas ou certificado de restabelecimento da doença, na maioria dos locais públicos como museus, cinemas, mas também restaurante se bares.

Estas manifestações são também contra a obrigatoriedade de vacinação para os profissionais de sáude que vai passar a ser efetivo a 15 de setembro.

Estas manifestaçoes acontecem no mesmo dia em que as autoridades francesas constaram uma avaria do site online que gera os códigos dados nas farmácias para certificar o resultado dos testes de covid-19, prejudicando potencialmente a partida de milhares de franceses.

