Primeiros repatriados do Afeganistão já em Paris

Os primeiros repatriados do Afeganistão chegaram a Paris na noite desta terça-feira, 17 de agosto.

No Airbus A310 vindo do Afeganistão, que aterrou no aeroporto de Roissy-Charles-de-Gaulle, estavam 45 cidadãos franceses e pessoas de países parceiros.

Florence Parly, ministra da Defesa francesa, referiu que França lançou as bases para "uma ponte aérea" entre Cabul e os Emirados Árabes Unidos para facilitar os esforços de repatriação.

Sonia Ghezali, correspondente da RFI no Afeganistão, explicou que na embaixada francesa, no aeroporto de Cabul, estavam ainda cerca de 400 pessoas de várias nacionalidades a aguardar repatriamento. De salientar que cerca de uma centena tinha documentos franceses.

Segundo as autoridades francesas, várias dezenas de cidadãos franceses permanecem ainda no Afeganistão.

Recorde-se que milhares de pessoas estão em fuga por recearem represárias dos novos homens fortes de Cabul. Os voos no aeroporto da capital já foram retomados após as cenas de pânico registadas nesta segunda-feira com 7 mortos na pista do aeroporto à margem da descolagem de um avião da força aérea norte-americana, ao qual se procuravam agarrar populares desesperados.

