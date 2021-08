Futebol: Lionel Messi estreou-se, Mbappé brilhou com o PSG

O Paris Saint-Germain venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Stade de Reims, num jogo a contar para a quarta jornada do campeonato francês de futebol. Um encontro durante o qual o avançado argentino Lionel Messi estreou-se com a camisola parisiense.

Lionel Messi, após 21 anos a vestir a camisola do FC Barcelona, estreou-se com a camisola do Paris Saint-Germain, entrando no decorrer da segunda parte, aos 66 minutos de jogo.

Pela primeira vez, na Ligue 1, Lionel Messi disputou os primeiros minutos, substituindo o avançado brasileiro Neymar, que também tinha sido colega de equipa do argentino no FC Barcelona.

A estrela argentina, após pouco mais de vinte minutos com a camisola parisiense, vai agora juntar-se à Selecção da Argentina para três jogos a contar para o apuramento para o Campeonato do Mundo que vai decorrer no Qatar em 2022.

Lionel Messi defrontou o Stade de Reims no seu primeiro jogo com a camisola do Paris Saint-Germain. © FRANCK FIFE AFP

Eric Mendes, jornalista desportivo 30-08-2021

Kylian Mbappé brilhou com o PSG

No que diz respeito ao jogo, o Paris Saint-Germain não teve muitos problemas para vencer o Stade de Reims neste encontro a contar para a quarta jornada da primeira divisão do campeonato francês da primeira divisão, a Ligue 1.

Os parisienses venceram por 0-2 com dois golos apontados pelo internacional francês Kylian Mbappé. De notar que nos últimos dias, o avançado gaulês tem sido alvo de ofertas do Real Madrid que fez uma proposta de cerca de 180 milhões de euros ao Paris Saint-Germain para contratar Kylian Mbappé.

O PSG está na liderança na Ligue 1 com 12 pontos. Os parisienses estão isolados na liderança com dois pontos de vantagem em relação ao Angers que derrotou por 2-0 o Rennes.

Quanto ao Stade de Reims, onde actua o internacional guineense Moreto Cassamá, ocupa o 17° lugar com 3 pontos.

De notar que o Lille, detentor do título de Campeão, venceu por 2-1 o Montpellier e tem cinco pontos após quatro jornadas, ocupando o 10° lugar.

Kylian Mbappé (esquerda) e Lionel Messi (direita), as estrelas do Paris Saint-Germain. © FRANCK FIFE AFP

