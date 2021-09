França/Reino Unido

Reino Unido ameaça devolver barcos de migrantes a França

Priti Patel e Gérald Darmanin, ministros da administração interna do Reino Unido e de França, respectivamente, procuram concertar-se quanto à luta contra a imigração ilegal. AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

A ministra do Interior britânica ameaçou esta quinta-feira devolver a França os barcos que transportam migrantes no Canal da Mancha antes de chegarem ao Reino Unido. Paris, que se opõe à medida, considera que proteger vidas humanas no mar é prioridade e denuncia a chantagem financeira de Londres.