Autarca de Paris anuncia candidatura à Presidência da República

A autarca de Paris, Anne Hidalgo, anunciou, este domingo, a sua candidatura à Presidência da República de França. Esta é mais uma candidatura à esquerda, depois de Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel e o candidato que vai ser escolhido nas primárias dos ecologistas no final de Setembro.

A socialista Anne Hidalgo escolheu a cidade de Rouen para dar um cunho mais nacional à sua candidatura e menos centralizado em Paris, onde ela é autarca desde 2014. Rouen, no noroeste de França, é apontado, pela agência France Presse, como o palco ideal para ilustrar a reconversão industrial através da transição ecológica que vai ser um dos temas principais da sua campanha.

Anne Hidalgo disse que a sua candidatura pretende “construir uma França mais justa” e lembrou a sua ascendência espanhola e a escolha da nacionalidade francesa aos 14 anos para afirmar que quer que todos tenham a “mesma sorte” que ela teve.

A candidata criticou o actual Presidente, Emmanuel Macron, referindo que “esta presidência deveria unir os franceses mas acabou por dividi-los como nunca”. Anne Hidalgo apontou que “em vez de resolver os problemas sociais”, agravou-os e “em vez de proteger o planeta, virou as costas à ecologia”.

Por isso, ela prometeu "fazer tudo para reencontrar o prazer do diálogo e do debate" e reivindicou-se como herdeira “da esquerda de Jaurès, Blum e Mendès France” que transmitiram “o gosto pela liberdade, a força do compromisso e a vontade de união”.

O pontapé de saída da candidatura acontece três dias antes do lançamento do seu livro intitulado "Une Femme Française" ["Uma Mulher Francesa" no qual ela fala das suas prioridades políticas.

Do outro lado do espectro político, de Marine Le Pen, do partido ultranacionalista União Nacional, também tem, este domingo, a sua rentrée política em Fréjus, no sudeste de França.

