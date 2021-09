"Meu Portugal" no festival de fotografia francês Visa pour l’Image

A fotógrafa portuguesa Patrícia de Melo Moreira foi a primeira mulher fotojornalista lusa da Agência France-Presse, a maior agência de notícias francesa, a expor no festival Visa pour l’Image.

"Esta é a primeira vez que exponho o meu trabalho num festival de fotografia como o Visa. Estou muito contente por esta confiança que a AFP depositou no meu trabalho", reconhece a fotógrafa portuguesa.

Patrícia de Melo Moreira, 37 anos, participou no festival de fotografia Visa pour l'Image, em Perpignan, com a exposição My Portugal, presente de 28 de Agosto a 26 de Setembro, no Convento des Minimes.

"Foi incrível ver as minhas fotos porque normalmente não vejo as minhas fotos impressas. O nosso conteúdo é muito online por se tratar de uma agência de notícias", explicou Patrícia de Melo Moreira.

"Meu Portugal"

"Esta exposição tem o nome Meu Portugal porque não havia nada de mais óbvio do que isso. Durante este 12 anos, trabalhei sempre em Portugal e sobre diferentes aspectos da sociedade portuguesa", descreveu a fotojornalista. Portugal e as suas tradições fazem parte dos temas trabalhados de Patrícia de Melo, "algumas tradições são muitas vezes desconhecidas para o público internacional e fotograficamente são extremamente interessantes, como por exemplo o dia de Santo António", acrescenta.

Celebração de casamentos em Lisboa, 12 de Junho de 2019. © AFP / Patricia De Melo Moreira

"Por exemplo, o dia de Santo António começa com a celebração de um casamento colectivo; são 16 casais que se casam, em simultâneo, numa igreja em Lisboa porque são abençoados pelo Santo Padroeiro. É uma grande festa em Lisboa ver entrar estes casais para a Catedral. À noite acaba com um desfile de marchantes, dos vários bairros da cidade, que desfilam na principal Avenida de Lisboa", descreveu.

