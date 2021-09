Joe Biden vai conversar com Emmanuel Macron na sequência de crise de submarinos

Com a crise dos submarinos em pano de fundo, o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, pediu para falar com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Segundo observadores, a conversa destina-se a apaziguar a tensão desencadeada pelo cancelamento de um contrato, nos termos do qual a Austrália devia adquirir doze submarinos fabricados pela França.

Publicidade Continuar a ler

Segundo observadores, o Presidente Joe Biden vai tentar apaziguar a tensão, resultante do cancelamento pela Austrália do contrato para a construção de submarinos pela França em benefício dos Estados Unidos, assim como da criação do pacto militar entre Washington,Canberra e Londres, com o objectivo de contrariar as ambições da China na região do Indo-Pacífico.

De acordo com o porta-voz do governo francês,Gabriel Attal, o Presidente Emmanuel Macron vai ter com o seu homólgo norte-americano uma conversa telefónica nos próximos dias, a pedido de Joe Biden.

O Presidente Macron solicitará esclarecimentos sobre a criação do pacto militar formado pelos Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido, que levou ao cancelamento do contrato para construção de doze submarinos de propulsão encomendados pelo governo australiano a França.

Gabriel Attal sublinhou que a França exige do seu aliado norte-americano explicações sobre o que, as autoridades de Paris, consideram como uma grave violação da confiança.

Tanto o Primeiro-ministro como o ministro da Defesa australianos, respectivamente, Scott Morrison e Peter Dutton, afirmaram que o seu país foi directo e claro em relação à França, no que diz respeito à necessidade de optar por outra escolha em matéria de submarinos.

A Austrália decidiu comprar aos Estados Unidos submarinos de propulsão nuclear.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro