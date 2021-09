Crise dos submarinos na agenda da UE

Presidente francês Emmanuel Macron em Sydney, 2 de Maio de 2018. AP - Brendan Esposito

Texto por: RFI 2 min

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se, esta segunda-feira, para falar sobre a quebra australiana do contrato de compra de submarinos franceses. A decisão da Austrália pode tornar “mais complicadas” as negociações relativamente a um acordo comercial com a União Europeia. Este é o mais recente episódio do diferendo comercial e diplomático.