França tenciona pedir compensação financeira a Austrália na crise de submarinos

O Ministério francês das Forças Armadas, chefiado por Florence Parly, informou no dia 21 de Setembro de 2021,que a França tenciona reclamar uma compensação financeira perante a ruptura do contrato pela Austrália para a compra de submarinos franceses. © AFP - LUDOVIC MARIN

No âmbito da crise dos submarinos, provocada pela ruptura australiana de um contrato de compra de 12 submarinos à França, o ministério francês das Forças Armadas decidiu reclamar uma contrapartida financeira ao governo de Canberra. Segundo o referido ministério que acusa a Austrália de "traição", as autoridades nunca abordaram com as suas homólogas a questão do cancelamento do importante contrato de mais de 50 mil milhões de euros.