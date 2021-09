Futebol: Paris Saint-Germain, 8° triunfo em 8 jogos na Liga Francesa

Idrissa Gana Gueye, médio senegalês, abriu o marcador no triunfo do PSG por 2-0 frente ao Montpellier.

O Paris Saint-Germain venceu por 2-0 o Montpellier num jogo a contar para a oitava jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol.

Oitavo triunfo em oito jogos, o domínio parisiense na Ligue 1 tem sido avassalador neste início de temporada.

O Paris Saint-Germain, sem a estrela Lionel Messi, defrontou e venceu o Montpellier no Parque dos Príncipes na capital francesa.

Os parisienses entraram melhor mas tiveram algumas dificuldades em abrir o marcador. As outras estrelas da equipa, o avançado francês Kylian Mbappé e o avançado brasileiro Neymar, não conseguiram abrir o marcador.

O primeiro tento aconteceu aos 14 minutos de jogo com um golo marcado pelo médio senegalês Idrissa Gueye.

A vencer por 1-0, o clube parisiense vai abrandar o ritmo e o Montpellier até vai começar a aparecer no jogo com iniciativa do médio ofensivo Téji Savanier e do médio centro Florent Mollet, mas sem perigo para a baliza do costa-riquenho Keylor Navas.

A segunda parte acabou por ser no mesmo ritmo, o PSG já estava numa certa gestão antes do jogo da Liga dos Campeões europeus na terça-feira 28 de Setembro frente aos ingleses do Manchester City.

Nos minutos finais, os parisienses acrescentaram mais um tento, desta vez apontado pelo médio alemão Julian Draxler aos 88 minutos de jogo.

O Paris Saint-Germain venceu por 2-0 o Montpellier, conquistando o oitavo triunfo consecutivo nesta temporada 2021/2022. De notar que Danilo Pereira, médio luso-guineense, e Nuno Mendes, defesa luso-cabo-verdiano, ficaram no banco de suplentes do PSG.

Os parisienses lideram com 24 pontos, mais dez do que o Marselha, que tem um jogo a menos, isto enquanto o Montpellier está na 11ª posição com 9 pontos.

No que diz respeito ao Lille, actual Campeão de França, ocupa o oitavo lugar com 11 pontos, isto após o triunfo por 1-2 na deslocação ao terreno do Estrasburgo. O internacional moçambicano Reinildo, o médio inglês com origens luso-angolanas Angel Gomes, e o defesa luso-guineense Tiago Djaló participaram no triunfo da equipa do Norte da França.

Na próxima jornada, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Rennes, enquanto o Lille recebe o Marselha.

