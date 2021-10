França: presidente anuncia plano de 30 mil milhões de euros em prol da reindustrialização

Miguel Martins com AFP

Emmanuel Macron, chefe de Estado francês e provável candidato à sua reeleição dentro de seis meses, anunciou nesta terça (12) um plano de investimento visando reindustrializar o país até 2030. O plano orçado em 30 mil milhões de euros assenta, nomeadamente, num grande papel atribuído à energia nuclear.

Segundo o inquilino do Palácio do Eliseu a estratégia para 2030 deve implicar que a França invista 30 mil milhões de euros para responder ao que considera ser uma espécie de défice de crescimento.

Emmanuel Macron fez este anúncio em Paris perante cerca de 200 empresários e estudantes.

A França deve voltar a ser uma "grande nação da inovação" realçou Macron, segundo este o país teria registado atrasos entre "15 a 20 anos" relativamente a alguns vizinhos europeus.

O plano "France 2030" (França 2030) consagra um largo papel à energia nuclear com reactores de pequena dimensão, "inovadores e com uma melhor gestão dos resíduos".

Macron anunciou ainda pretender fazer com que o país se torne num "líder do hidrogénio verde" por forma a deixar-se o carvão ou ainda produzir no horizonte de 2030 perto de 2 milhões de carros eléctricos e híbridos.

No plano da pesquisa farmacêutica o presidente pretende que o país consiga até 2030 20 biomedicamentos contra cancros, doenças emergentes e crónicas, incluindo as ligadas à idade.

Neste plano a França conheceu um grande revés com a empresa Sanofi a anunciar na semana transacta o abandono da pesquisa quanto ao desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 baseada na tecnologia do RNA mensageiro.

O presidente francês anunciou hoje um plano de fomenta da economia intitulado França 2030. Emmanuel Macron realçou o facto de ser imprescindível que o país produza mais.

"Precisamos de termos um país a produzir mais.

Ou seja um país que continue a levar a cabo reformas que lhe permitam produzir mais com base na dialéctica inovar e produzir.

Porque a produção de amanhã não é a mesma de ontem.

Estou convendido que a alavanca da inovação é a chave para se produzir.

Porque aqui não podemos ter quaisquer saudosismos.

Não é verdade que quando digo que devemos produzir mais e trabalhar mais faremos o agro-alimentar ou a indústria ou os serviços de ontem e, ainda menos, os de hoje.

Eles estão-se a transformar inevitavelmente."

Emmanuel Macron, presidente francês, 12/12/2021

