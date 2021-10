Samuel Paty um ano depois homenageado nas escolas e liceus de França

Um retrato do professor de história e geografia, Samuel Paty, numa parede do liceu "Rene Cassin" em Bayonne,no sudoeste da França, no âmbito da homenagem nacional que lhe foi prestada por ocasião do aniversário da sua morte em 16 de Outubro de 2020. Paty foi apunhado e decapitado por um islamista radical chechénio de 18 anos.

AP - Bob Edme