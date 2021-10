Arranque em França de julgamento de Karim Benzema em caso de vídeo sexual

Miguel Martins com AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP

O julgamento da chantagem implicando um vídeo sexual com o futebolista francês Mathieu Valbuena arrancou nesta quarta-feira (20) em Versalhes, perto de Paris. O principal arguido, o internacional gaulês Karim Benzema, não se deslocou ao tribunal alegando razões profissionais.

O advogado de Karim Benzema, Antoine Vey, alegou razões "profissionais" para a ausência da estrela do futebol francês.

O avançado do Real Madrid de 33 anos arrisca-se a cumprir 5 anos de cadeia e a pagar 75 000 euros de multa.

Ele cumpriu na noite de terça-feira uma partida da Liga dos campeões europeus de futebol, na Ucrânia, e deve preparar o embate no domingo contra o rival FC Barcelona.

Ao todo são cinco os réus neste caso sob a acusação de serem os autores da chantagem contra Mathieu Valbuena, internacional francês a evoluir actualmente no clube grego do Olympiakos, no Pireu, perto de Atenas.

O advogado de Valbuena lamentou a ausência de Benzema.

Valbuena, por seu lado, esteve presente e afirmou ter sabido da existência de um vídeo íntimo seu em Maio de 2015 através do antigo colega do Marselha Djibril Cissé.

Actualmente com 37 anos Valbuena afirmou ter tido o reflexo imediato de apresentar queixa, descartando qualquer hipótese de vir a pagar qualquer quantia para abafar o caso.

O futebolista afirmou ter tido medo pela sua carreira desportiva e pela selecção de França e ter sido contactado por um elemento que o pretenderia chantagear, Younes Houass, um dos arguidos.

Karim Benzema acabaria por propôr a Valbuena a sua ajuda para resolver o caso com este a propor apresentar-lhe, para o efeito, um amigo de confiança que, depois, se teria revelado próximo dos autores da chantagem.

Desde o caso Valbuena nunca mais foi convocado para a selecção, enquanto Benzema acabaria por voltar a fazer parte do plantel de Didier Deschamps desde a primavera passada.

