Presidentes Macron e Biden avistam-se em Roma após crise de submarinos

Os Presidentes Joe Biden e Emmanuel Macron, durante o encontro em Roma a 29 de Ourubro de 2021, à margem da conferência do G20, para apaziguar a tensão nas relações entre os Estados Unidos e a França, na sequência da chamada crise dos submarinos.

A França e os Estados Unidos decidiram criar as condições para um apazaguiamento nas relações entre os dois países depois da chamada crise dos submarinos, da qual os principais protagonistas foram a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido. A margem da conferência do G20, em Roma, os Presidentes Emmanuel Macron e Joseph Biden, consideram que eram necessários esforços para restabelecer a confiança entre os dois países aliados.

O Presidente Emmanuel Macron e o seu homólogo norte-americano, Joseph Biden avistaram-se em Roma, à margem da conferência do G20, para abordar o relançamento dos laços entre a França e os Estados Unidos, após a recente crise dos submarimos, que provocou um resfriamento nas relações entre Paris e Washington.

Durante o encontro, ocorrido a 29 de Outubro de 2021 na embaixada da França na Santa Sé, o Presidente Biden reconheceu a maneira deselegante como a França foi tratada na recente crise dos submarinos, no decurso da qual a indústria francesa perdeu um contrato de dezenas de mil milhões de euros com a Austrália, em proveito dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Joseph Biden, cuja contriçao visa apaziguar a tensão provocada pela citada crise, que levou a França a chamar o seu embaixador em Washington, considerou que a França era um aliado fiel e importante para os Estados Unidos,bem como admitiu a necessidade de envidar novos esforços para consolidar a relação entre os dois países.

Emmanuel Macron, realçou por seu lado, que "o que importa agora é o que a França e os Estados Unidos farão conjuntamente, nas próximas semanas, meses e anos" de forma a restabelecer a confiança entre os dois aliados. O chefe de Estado francês considerou que, depois das palavras, são necessários actos.

Num comunicado conjunto, após o encontro, antes do início da conferência do G20,os Estados Unidos comprometeram-se a reforçar o seu apoio à França, na luta anti-terrorista no Sahel.

