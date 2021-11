França

Convocado como testemunha no "caso das sondagens", Sarkozy mantém o silêncio

O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy recusou-se à responder às perguntas da justiça nesta terça-feira 2 de Novembro de 2021. Bertrand GUAY AFP

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O ex-presidente Nicolas Sarkozy, convocado como testemunha no julgamento do chamado "caso das sondagens" encomendadas pelo palácio do Eliseu enquanto ele foi presidente, deixou o tribunal depois de menos de uma hora no banco de testemunhas. Neste processo em que estão a ser julgados antigos próximos colabores do ex-chefe de Estado, nomeadamente por favoritismo e abuso de bens públicos, Sarkozy recusou responder às perguntas da justiça e denunciou uma convocação a seu ver "anticonstitucional".