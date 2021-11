França

Processo dos ataques de 13 de Novembro: Salah Abdeslam é ouvido

Salah Abdeslam, único sobrevivente dos comandos do dia 13 de Novembro de 2015. AFP - DSK

Depois de várias semanas a ouvir os testemunhos de sobreviventes e de familiares das vítimas dos atentatos terroristas de 13 de Novembro de 2015 aqui em Paris, começaram hoje as audiências dos acusados, em primeiro lugar de Salah Abdeslam, único sobrevivente dos comandos que conduziram os ataques que custaram a vida de 130 pessoas, no Estádio de França, na sala de concertos "Bataclan" e no 11° bairro de Paris.