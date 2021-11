França: polícia atacado com faca em Cannes

Um polícia foi atacado na manhã desta segunda-feira, 8 de Novembro, em Cannes, no sul de França, por um homem munido com uma faca.

Segundo avançou o ministro do interior, Gérald Darmanin, através da sua conta de Twitter, o polícia que foi alvo do ataque não ficou ferido, uma vez que foi salvo pelo seu colete à prova de bala. Ainda de acordo com o governante, o agressor foi "neutralizado".

Gérald Darmanin deslocou-se, de imediato, para o local do ataque e solidarizou-se com o caso :"Vou imediatamente ao local esta manhã e ofereço o meu apoio à polícia nacional e à cidade de Cannes".

Mensagem de Twitter escrita por Gérald Darmanin. © Twitter

Segundo os órgãos de comunicação social franceses, o suspeito terá tentado atacar outro polícia, mas um terceiro agente terá disparado e ferido gravemente o agressor. De referir que 2 outros polícias ficaram feridos de forma ligeira após terem sido atingidos por estilhaços relativos aos tiros, de acordo com as autoridades.

De acordo com declarações feitas por fontes policiais aos jornais franceses, o atacante terá agido "em nome do profeta maomé", pelo que a hipótese de ataque terrorista está a ser considerada.

Gérald Darmanin dá pormenores sobre o agressor

Gérald Darmanin deu breves explicações aos jornalistas, a partir de Cannes, e revelou que o agressor é um homem que trabalha, que tem entre 35 e 40 anos, e que "não tem antecedentes criminais, nem está registado em nenhum dossier de radicalização".

O autor do ataque, que tem uma autorização de residência italiana, tem "passaporte argelino, vem regularmente a França" e estava "em ordem no território nacional", segundo Gerald Darmanin. As motivações do ataque estão a ser investigadas. O atacante foi internado no hospital de Cannes e, de acordo com as autoridades, está entre a vida e a morte.

Riviera Francesa na mira dos terroristas

De salientar que a Riviera Francesa tem sido bastante atingida por ataques terroristas nos últimos anos. No ano passado, em Outubro, um homem esfaqueou mortalmente 3 pessoas na basílica Notre-Dame da Assunção, em Nice.

Há cerca de 4 anos, Nice também já tinha sido palco de um dos maiores ataques terroristas perpetrados em França. Na altura, um camião avançou sobre uma multidão e fez mais de 80 mortos.

De salientar que desde o início do mandato do presidente Emmanuel Macron, França já foi alvo de 17 ataques terroristas, de cariz islâmico. O último aconteceu a 23 de Abril em Rambouillet. Um homem tunisino, de 36 anos, matou uma polícia e acabou por ser abatido pelas autoridades.

