Kamala Harris de visita a Paris em busca da reconciliação após crise diplomática

A vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, falou com os jornalistas no aeroporto de Paris Orly após ter aterrado.

A vice-Presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, chegou a Paris esta terça-feira, 9 de Novembro, para uma visita oficial de cinco dias. O principal objectivo desta visita é concluir o processo de reconcialiação com França, meses após a crise dos submarinos que deu origem ao acordo militar tripartido entre Washington, Londres e Camberra.

Publicidade Continuar a ler

Na altura, a Austrália decidiu cancelar um acordo milionário que fez em 2016 com a empresa francesa Naval Group, que implicava a renovação da sua frota de submarinos a troco de 31 mil milhões de euros – o “acordo militar do século”, como ficou conhecido.

Esta ruptura levou à formação de uma nova aliança estratégica entre os Estados Unidos da América, Reino Unido e a Austrália, denominada Aukus.

Kamala Harris, que está em visita a França na companhia do marido, Doug Emhoff vem a Paris com o objectivo de selar a reconciliação, após esta crise diplomática.

A vice-Presidente americana tem na sua agenda oficial a visita ao Instituto Pasteur esta terça-feira, onde se vai encontrar com cientistas que trabalham em investigação relacionada com a Covid-19.

A Casa Branca informou, através de um comunicado, que durante o dia de amanhã, a vice-Presidente americana se vai reunir com o Presidente francês Emmanuel Macron para tratar de vários assuntos, entre eles segurança europeia e questões relacionadas com o Indo-Pacífico.

No dia 11, a representante americana vai marcar presença na cerimónia do Dia do Armísticio.

Kamala Harris vai ainda participar no Fórum de Paris sobre a Paz, que decorre na capital francesa entre os dias 11 e 13 de Novembro e que vai contar com cerca de 450 participantes, entre eles mais de 30 chefes de Estado e de governo.

A representante americana deve depois regressar aos Estados Unidos da América no próximo dia 13 de Novembro.

Emmanuel Macron e Joe Biden iniciaram reconciliação em Roma

Os Presidentes Emmanuel Macron e Joe Biden encontraram-se na cimeira do G20, em Roma, no final do mês de Outubro e consideram que eram necessários esforços para restabelecer a confiança entre os dois países aliados.

O Presidente Emmanuel Macron e o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, avistaram-se em Roma, à margem da conferência do G20, para abordar a retoma dos laços entre França e os Estados Unidos da América, após a crise dos submarimos, que provocou um distanciamento nas relações entre Paris e Washington.

Durante o encontro, que decorreu a 29 de Outubro, na embaixada de França na Santa Sé, o Presidente Biden reconheceu a maneira deselegante como França foi tratada na recente crise dos submarinos, no decurso da qual a indústria francesa perdeu um contrato de dezenas de mil milhões de euros com a Austrália em proveito dos Estados Unidos da América e do Reino Unido.

Joe Biden considerou que a França era um aliado fiel e importante para os Estados Unidos da América e admitiu ainda a necessidade de envidar novos esforços para consolidar a relação entre os dois países.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro