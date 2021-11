Macron condiciona passe sanitário a nova dose de vacina para os mais de 65 anos

O Presidente francês expressou-se hoje numa mensagem televisiva em que abordou essencialmente a crise da covid-19, o chefe de Estado tendo anunciado que para as pessoas com mais de 65 anos, o prolongamento do passe sanitário será condicionado à injecção de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir de 15 de Dezembro.

Ao incitar os mais de 6 milhões de franceses que ainda se vacinaram a fazê-lo numa altura em que a França está a registar mais de 10 mil infecções quotidianas nestes últimos dias, Emmanuel Macron considerou que “não acabamos com a pandemia”, mencionando nomeadamente que o recente aumento da taxa de novas hospitalizações são “sinais de alerta”.

Neste sentido, o Presidente francês informou que a partir do próximo mês, vai começar uma campanha de administração de uma terceira dose de vacina contra o coronavírus para as pessoas cujas idades sejam compreendidas entre 50 e 64 anos, o governo devendo dar indicações sobre os moldes desta nova operação «nos próximos dias».

Estes anúncios surgem numa altura em que cerca de metade das 7 milhões de pessoas elegíveis para uma nova dose de vacina, já receberam a sua terceira dose, sendo que o Conselho Constitucional francês acaba de validar a prorrogação da obrigatoriedade do passe sanitário para o acesso em certos lugares públicos e comerciais até Julho de 2022.

Para além da luta contra a pandemia, o Presidente francês abordou igualmente outros dossiers, nomeadamente a questão energética, referindo que a França vai tornar a apostar na energia nuclear, uma opção que alguns países têm vindo a abandonar devido aos riscos inerentes à sua produção, mas que a França tem continuado a defender.«Vamos pela primeira vez em décadas relançar a construção de novos reactores nucleares no nosso país e continuar a desenvolver as energias renováveis», anunciou o Presidente justificando esta medida pela necessidade de «pagar a energia por preços razoáveis e não depender do estrangeiro», sendo que na sua óptica, «no momento em que vamos encerrar a COP-26 em Glasgow, isto constitui uma mensagem forte da França».

Neste sentido, Emmanuel Macron relembrou que o seu executivo pretende, no âmbito do seu projecto “França 2030”, investir um total de 30 biliões de Euros sobre um período de 5 anos, com vista a apostar nos sectores da inovação e nomeadamente as energias sustentáveis, de modo a responder ao duplo imperativo de garantir alguma autonomia tecnológica ao país e também criar mais empregos.

Relativamente a outro assunto que tem estado a gerar muita especulação, a reforma ou não do regime francês de aposentações, o chefe de Estado francês considerou que “a situação sanitária que vivemos e que se deteriora em toda a Europa; o desejo unânime expresso pelos sindicatos e organizações profissionais de concentrar os esforços na recuperação; a necessidade de harmonia neste momento que vive a nossa nação, fazem com que não estejam reunidas as condições para relançar este projecto hoje”.

O presidente contudo não deixou de defender a necessidade de reformar este regime, pelo que “a partir de 2022, será necessário, para preservar as pensões dos aposentados e a solidariedade entre as gerações, tomar decisões claras ", disse Emmanuel Macron que com estas novas discussões diz pretender “avançar para um sistema mais justo, abolir os regimes especiais, harmonizar as regras entre o sector público e o privado e garantir que, no final da carreira, nenhuma pensão seja inferior a mil Euros”.

Noutro aspecto, Emmanuel Macron referiu-se à conjuntura política do país a cinco meses das eleições presidenciais, sem contudo esclarecer quais são as suas intenções sobre uma eventual candidatura a um segundo mandato.

“Não tenhamos medo, acreditemos em nós mesmos!” lançou Emmanuel Macron ao apelar os franceses a “resistir” ao “obscurantismo” e ao “regresso do nacionalismo", numa alusão à subida das intenções de voto na extrema-direita relatada em diversas sondagens.“Ouço claramente a incerteza, as dúvidas, ora o cansaço, ora a raiva que se manifestam”, declarou o Chefe de Estado antes de enaltecer uma “França que se mantém, forte na sua história, na sua cultura, na sua língua, na sua laicidade.”

Neste discurso, Emmanuel Macron não deixou igualmente de abordar a futura presidência rotativa da França da União Europeia durante o primeiro semestre de 2022. Entre as prioridades que enunciou, o Presidente mencionou a necessidade de “melhor proteger as fronteiras exteriores” da União Europeia, “reconstruir com África uma relação de paz, estabilidade e crescimento”, bem como “melhor regular as actividades dos gigantes do numérico”.

