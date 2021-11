Primeiro-ministro francês coloca coroa de flores pelas vítimas de 13 de Novembro

O Primeiro-ministro francês, Jean Castex( no centro) ao lado da presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, durante a cerimónia em memória das vítimas dos atentados de 13 de Novembro de 2015, ocorrida sábado, 13 de Novembro de 2021, diante da sala de concertos Bataclan, em Paris.

No âmbito das homenagens às vítimas dos atentatdos de 13 de Novembro de 2015, em Paris, o Primeiro-ministro francês, Jean Castex, acompanhado pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, colocou este sábado, uma coroa de flores, num dos cafés, em memória das vítimas, 6 anos após os ataques terroristas .

A vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, de visita à França, e o Primeiro-ministro francês , Jean Castex, deslocaram-se ao estádio de France e a um café de Paris para honrar a memória das vítimas dos ataques terroristas que provocaram a morte de 130 pessoas no dia 13 de Novembro de 2015.

Os atentados levados a cabo por três grupos de jihadistas ligados à organização Estado Islâmico na noite de 13 Novembro de 2015, foram os mais graves ocorridos em França desde a Segunda Guerra Mundial.

Terroristas armados assassinaram pessoas em vários cafés da capital francesa, cometeram um massacre na sala de concertos Bataclan e um motorista de um autocarro morreu diante de uma das entradas do estádio de France, quando um dos jihadistas se emulou ao fazer explodir o seu cinto de explosivos.

Kamala Harris, que efectua uma visita de quatro dias a França, colocou uma coroa de flores branca diante de uma placa comemorativa instalada num dos cafés em que ocorreu a tragédia há seis anos.

O Primeiro-ministro francês, Jean Castex, acompanhado também pela presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, fez um minuto de silêncio no estádio de France, e, em seguida, colocou uma coroa de flores no sítio em que teve lugar o atentado.

Sobreviventes do massacre do Bataclan e respectivos parentes reuniram-se frente à conhecida sala de concertos, onde foram pronunciados os nomes das 90 vítimas do ataque terrorista .

Recorde-se que as comemorações não tiveram lugar em 2020, devido à pandemia de coronavírus.

