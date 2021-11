Futebol: PSG venceu pela 12ª vez na Ligue 1 antes de confronto com o City

Kylian Mbappé (esquerda), avançado francês, e Lionel Messi (direita), avançado argentino, ambos do PSG, marcaram no triunfo por 3-1 frente ao Nantes.

O Paris Saint-Germain venceu por 3-1 o Nantes num jogo a contar para a 14ª jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1.

Publicidade Continuar a ler

No Parque dos Príncipes, os parisienses acabaram por arrecadar o 12° triunfo na Ligue 1 nesta temporada 2021/2022, vencendo o Nantes por 3-1.

O líder da Liga Francesa de futebol não teve problemas em vencer o Nantes apesar da segunda parte ter sido um pouco apática.

Kylian Mbappé, o artilheiro do PSG

O jogo começou da melhor maneira para o Paris Saint-Germain com um tento apontado após apenas dois minutos de jogo. Fora da área, o médio argentino Leandro Paredes rematou à baliza, mas o esférico foi desviado pelo avançado francês Kylian Mbappé. A bola acabou por entrar dentro da baliza sem nenhuma hipótese de defesa para o guarda-redes gaulês do Nantes, Alban Lafont.

A partir desse golo, os parisienses acabaram por gerir a vantagem alcançada. No fim da primeira parte, o resultado mantinha-se em 1-0 para o PSG.

O jogador mais activo, como muitas vezes nesta época, foi Kylian Mbappé, isto apesar da presença dentro das quatro linhas do avançado brasileiro Neymar e do avançado argentino Lionel Messi.

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG. © FRANCK FIFE AFP

Nantes reagiu na segunda parte

O Nantes começou a aparecer na segunda parte, sendo cada mais perigoso, até à expulsão do guarda-redes do Paris Saint-Germain.

Num contra-ataque, o guarda-redes costa-riquenho saiu mal fora da área e acabou por abalroar o avançado Ludovic Boas. Vermelho directo para o guarda-redes do PSG.

A onze contra dez, o Nantes começou a acreditar que poderia empatar, e foi o que conseguiu fazer. Aos 76 minutos, o avançado francês Randal Kolo Muani empatou o encontro. Um empate a uma bola que acabou por não durar muito tempo.

Os parisienses alcançaram o triunfo aos 81 minutos de jogo com um tento apontado na própria baliza pelo defesa francês do Nantes, Dennis Appiah.

A vencer por 2-1, o Paris Saint-Germain assegurava o principal objectivo, arrecadar os três pontos da vitória.

No entanto, antes do fim do jogo, aconteceu o momento mais simbólico do encontro: o avançado argentino Lionel Messi marcou o seu primeiro golo na Ligue 1 com a camisola do Paris Saint-Germain. 3-1 para os parisienses aos 87 minutos.

Com este triunfo, o PSG continua a liderar a Ligue 1 com 37 pontos após 14 jogos realizados. Os parisienses venceram doze encontros, empataram um e perderam apenas um.

Quanto ao Nantes ocupa a 11ª posição com 18 pontos.

O Paris Saint-Germain preparou da melhor maneira a deslocação ao terreno do Manchester City, a 24 de Novembro, um jogo a contar para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol. Na tabela classificativa no Grupo A, os britânicos lideram com 9 pontos, à frente do PSG com 8 pontos.

Lionel Messi, avançado argentino do PSG. © Anne-Christine POUJOULAT AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro