Lyon lidera liga francesa de futebol feminino com 9 triunfos em 9 jogos

A 9ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol feminino encerrou neste domingo com o triunfo do Lyon por 4-0 na deslocação ao terreno do Issy. Um triunfo que permite à equipa do Lyon continuar no primeiro lugar com 27 pontos, mais três do que o Paris Saint-Germain.

Publicidade Continuar a ler

O Lyon triunfou pela nona vez em nove jogos realizados nesta época 2021/2022 da primeira divisão francesa de futebol feminino, a D1 Arkema.

A equipa comandada pela franco-portuguesa Sonia Bompastor deslocou-se ao terreno do Issy e venceu por 0-4.

Na Cité des Sports, em Issy-les-Moulineaux, a equipa do Lyon rapidamente abriu o marcador com um tento apontado aos 4 minutos de jogo pela francesa Melvine Malard.

A vencer por 1-0, a equipa da Região do Rhône não ia tardar em apontar um segundo golo. A norte-americana, com origens brasileiras, Catarina Macário não deu hipóteses à guarda-redes norte-americana do Issy, Cosette Morché.

Com uma vantagem de dois golos, as pupilas de Sonia Bompastor vão gerir o resultado. No fim da primeira parte, o Lyon vencia por 0-2.

A segunda parte começou como a primeira. O Lyon dominava, mas não conseguia marcar mais golos, enquanto as jogadoras do GPSO 92 Issy tentavam reduzir o marcador. De notar que a equipa da Região parisiense conta no plantel com a luso-francesa Morgane Martins.

No entanto, nos derradeiros minutos, o Lyon apontou mais dois tentos pela dinamarquesa Signe Bruun, aos 71 minutos, e pela norueguesa Ada Hegerberg, aos 79 minutos.

O Lyon triunfou por 0-4 o Issy num jogo a contar para a 9ª jornada da liga francesa de futebol feminino.

A RFI falou com a treinadora franco-portuguesa do Lyon, Sonia Bompastor, que estava satisfeita com a vitória, isto apesar da equipa ter desperdiçado várias oportunidades de golo.

"O resultado é bom para nós. Eu tinha dito às minhas jogadoras, antes do jogo, que este encontro era tão importante como aquele frente ao Paris Saint-Germain, que nós defrontámos na semana passada. Cada jogo são três pontos e era importante arrecadar aqui a vitória. Isto para dar continuidade à nossa série positiva. O resultado é bom mas o que nós fizemos no jogo, eu acho que devemos fazer melhor. Eu acho que nós perdemos muitas bolas e não temos de perder tantas. E também em frente à baliza temos de marcar mais golos.Tivemos algumas fases de jogo interessantes, mas depois não conseguimos concretizar. As raparigas têm de ser mais exigentes com elas e com a equipa para marcar mais golos. A taça europeia, o campeonato francês e a taça de França são os nossos três objectivos", concluiu Sonia Bompastor.

Sonia Bompastor, Treinadora do Lyon 21-11-2021

Com este triunfo, o Lyon lidera com 27 pontos em 27 possíveis. O Paris Saint-Germain ocupa o segundo lugar com 24 pontos.

Quanto ao GPSO 92 Issy está na última posição com 4 pontos.

Na próxima jornada, o Lyon recebe o Fleury 91, enquanto o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Issy.

Sonia Bompastor, Treinadora do Lyon. © AFP - PHILIPPE DESMAZES

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro