França: Primeiro-ministro testa positivo ao Covid-19

O primeiro-ministro francês testou positivo ao Covid-19. A informação foi avançada pelo seus serviços em Matignon, que confirmaram que Jean Castex já está a cumprir os dez dias de isolamento.

Ontem à tarde, ao regressar da Bélgica, onde se reuniu com o seu homólogo Alexander De Croo, Jean Castex soube que uma das suas filhas, de 11 anos, tinha testado positivo.

De imediato, “fez um teste PCR, que deu positivo”, explicaram os seus serviços em Matignon.

Os serviços de Jean Castex, em Matignon, avançaram ainda que "sua agenda será ajustada nos próximos dias para que continue suas atividades em isolamento" por dez dias.

O chefe do governo, de 56 anos, que recebeu duas doses da vacina Covid-19 na primavera, nunca tinha testado positivo. No entanto, já tinha sido três vezes caso contactos: em Setembro de 2020, durante a Volta à França, depois de partilhar o carro do director da competição, Christian Prudhomme, pela segunda vez na sequência de um jantar com o Presidente da República, Emmanuel Macron, em Dezembro, e em Junho, depois da sua mulher ter sido infectada.

Antes dele, o Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo e vários ministros também já contraíram o vírus, como o da Economia, Bruno Le Maire, ou a responsável pela pasta da Cultura, Roselyne Bachelot.

Terceira dose para todos os adultos

A situação epidemiológica em França tem-se deteriorado nos últimos dias, com o aumento de casos positivos e de internamentos. O cenário levou o Conselho de Orientação da Estratégia da Vacina a considerar um reforço da vacina contra o Covid-19 para todos os adultos.

Já no passado dia 9 de Novembro, o Presidente da República Emmanuel Macron tinha anunciado que a terceira dose seria alargada aos franceses entre as faixas etárias de 50 a 64 anos, a partir de 1º de Dezembro.Na sexta-feira, Alta Autoridade de Saúde recomendou a terceira dose de reforço a partir dos 40 anos.

Amanhã, quarta-feira, está marcada uma reunião do Conselho Sanitário de Defesa, a administração da terceira dose para todos os adultos franceses será uma dos assuntos que vai marcar a ordem dos trabalhos.

