Salão Europeu do Estudante: Portugal e França estreitam laços no Ensino Superior

Em Paris, começou hoje e prolonga-se até este domingo, 28 de Novembro, o evento Salão Europeu do Estudante, onde estão presentes várias universidades, incluindo universidades portuguesas. O objectivo é proporcionar aos estudantes do ensino secundário francês a possibilidade de contactarem com instituições de Ensino Superior espalhadas pela Europa.

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas começou por dizer, em conferência de imprensa, a sua opinião sobre o evento e falou da participação de Portugal como convidado de honra pela primeira vez.

"É muito importante. Eu estou aqui com o senhor secretário de Estado do Ensino Superior que foi quem mais trabalhou para conseguirmos este resultado. É a primeira vez que Portugal está em força numa feira deste tipo que vai ao encontro do objectivo que é internacionalizar o Ensino Superior em Portugal", começou por referir.

A secretária de Estado deixou depois um apelo à comunidade portuguesa em França: "Do meu ponto de vista, como secretária de Estado das Comunidades é também uma oportunidade de chegar à comunidade portuguesa e luso-descendente e dizer: 'Venham estudar para o Ensino Superior em Portugal'".

Berta Nunes falou também sobre a existência de uma cota de 7% reservada para emigrantes e luso-descendentes, que equivale a 3500 vagas de acesso ao Ensino Superior público, em Portugal, que considera ser "uma oportunidade para a comunidade, nomeadamente, para os jovens que querem estudar no Ensino Superior".

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas recordou ainda uma outra política do Estado português: o programa Regressar.

"Se juntamente com o estudante que for para Portugal, a família quiser regressar, temos o programa Regressar ", acrescentou, salientando que Portugal necessita que as suas comunidades voltem ao país porque existe uma grande falta de mão de obra.

Berta Nunes recordou depois o facto de os institutos de ensino em Portugal terem cada vez mais candidaturas a este programa específico dirigido a emigrantes e luso-descendentes. No ano passado, existiram mais de 500 candidaturas, num leque total de 3500 vagas.

Ouça aqui o discurso da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas:

Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas Berta Nunes

João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, defendeu que a adesão a este programa tem aumentado de ano para ano.

"De ano para ano, os números crescem, eu diria a um número muito bom e, portanto, nós esperamos ao longo do tempo ir tendo cada vez mais estudantes e, sobretudo, lusodescendentes a estudar em Portugal. Estão aqui 15 instituições, entre Universidades e Politécnicos. Temos aqui o nosso gabinete de acesso da Direcção Geral de Ensino Superior exactamente para explicar como é simples a forma de se candidatarem", acrescentou numa alocução feita ao lado de Berta Nunes.

O secretário de Estado falou ainda sobre o programa Erasmus, que permite que os jovens estudantes tenham uma experiência de vários meses num outro país.

"Eu gostava de fazer um outro desafio, de poderem ter uma experiência Erasmus e de mobilidade em Portugal. Gostava de deixar uma mensagem muito clara à comunidade", acrescentou.

Ouça aqui o secretário de Estado:

Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira

João Sobrinho Teixeira falou ainda acerca da importância da língua portuguesa, um dos factores que, na sua óptica, torna o país ainda mais atractivo.

Ouça aqui outro excerto da sua alocução:

Secretário de Estado João Sobrinho Teixeira Salão Europeu da Educação Parte 2

Salão Europeu de Educação em Paris.

Por seu turno, a Associação Cap Magellan, uma das organizadoras da parte portuguesa do evento, reiterou a importância da participação de Portugal neste tipo de eventos.

"É muito habitual em França haver, de facto, feiras dedicadas a estudantes ou aos diferentes percursos que um estudante pode seguir, portanto, os alunos, em França estão habituados a este género de eventos. A particularidade este ano é haver Portugal como país convidado de honra. É a primeira vez que isso está a acontecer e é a primeira vez que um país europeu é convidado de honra num salão destes", explicou, em entrevista à RFI.

Luciana Gouveia defendeu também que Portugal é "claramente uma solução para a continuação dos estudos superiores de qualquer pessoa em França".

Ouçamo-la:

Luciana Gouveia Associação Cap Magellan

No evento, estão presentes 9 Institutos Politécnicos (Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu) e 6 Universidades (Aveiro, Católica, Évora, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro).

Jorge Costa, vice-Reitor da Universidade de Aveiro, disse, em entrevista à RFI, que este é o primeiro ano em que a Universidade participa neste evento, mas espera que exista uma continuidade da participação por parte da instituição nos próximos anos.

Ouçamo-lo em entrevista à RFI:

Participação Universidade Aveiro Salão Europeu da Educação

Por fim, a RFI falou com Carolina Rocha, aluna do 11° ano, em França, que revelou que durante o evento já conseguiu ficar com uma melhor noção do que quer ou não fazer no futuro a nível profissional. A aluna começou por dizer que este evento é importante para a ajudar a definir o que fazer futuramente.

Ouça aqui o seu discurso:

Estudante luso-descendente Salão Europeu de Educação

De recordar ainda que marcaram igualmente presença no evento Jorge Torres Pereira, Embaixador de Portugal em França, Carlos Oliveira, Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Adelaide Cristóvão, Coordenadora do Ensino Português em França, Eduardo Henriques, Director do AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), Ana Cristina Perdigão, Diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e Mafalda Macedo, Diretora do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior na Direção Geral do Ensino Superior.

