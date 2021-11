França/Relações Internacionais

Reunião europeia em Calais para reforçar luta contra tráfico migratório

O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin,, aqui durante uma conferência de imprensa no dia 25 de Novembro, reuniu em Calais a 28 de Novembro de 2021 os seus homólogos alemão, belga,e holandês encarregados das questões migratórias , com o objectivo de reforçar a luta contra o tráfico de migrantes. © FRANCOIS LO PRESTI AFP

Texto por: RFI 2 min

Quatro dias depois do drama ocorrido no canal da Mancha, no decurso do qual morreram vinte e sete migrantes, entre os quais três crianças, a França organizou domingo, em Calais, uma reunião dos ministros europeus encarregados das questões migratórias. O convite endereçado a ministra do Interior britânica, Priti Patel, foi anulado a última da hora, devido à postura do Primeiro-ministro Boris Johnson, considerada desenvolta pela França, no que toca à complexa problemática dos migrantes.