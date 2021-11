França/Reino Unido

Avião da Frontex passa a vigiar Canal da Mancha esta quarta, 1 de Dezembro

Edifício da Frontex. Varsóvia, Polónia. 5 de Agosto de 2019. AFP - WOJTEK RADWANSKI

Texto por: Miguel Martins 1 min

A partir de quarta-feira um avião vai patrulhar as águas do Canal da Mancha, um aparelho da força Frontex, de controlo das fronteiras europeias. O anúncio foi confirmado este domingo pelo ministro francês da administração interna, Gérald Darmanin após uma reunião em Calais, norte da França, com parceiros dos Países Baixos, Bélgica, Alemanha e Comissão europeia, um evento onde não participaram os britânicos já que o convite acabou por lhes ser retirado.