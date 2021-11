Eric Zemmour candidato às eleições presidenciais para "salvar a França"

Em França o jornalista e analista Eric Zemmour, ligado à direita conservadora, lançou hoje oficialmente a sua candidatura rumo às eleições presidenciais de Abril do próximo ano. Num vídeo publicado na rede Youtube ele afirmou ter percebido que mais ninguém estaria disposto em salvar a França pelo que pretende fazê-lo ao se candidatar à magistratura suprema.

Eis um extracto da alocução de Eric Zemmour:

"Decidi assumir o controlo do nosso destino.

Percebi que nenhum político teria a coragem de salvar o país do destino trágico que se lhe preparava.

Percebi que todos estes nossos supostos competentes eram, sobretudo, uns impotentes.

Que o presidente Macron que se tinha apresentado como um homem novo era, na realidade, a síntese dos seus dois antecessores, mas numa versão ainda pior.

Que em todos os partidos se contentariam com reformazinhas quando o tempo escasseia.

Já não há tempo para reformar a França, é tempo de a salvar !

É por isso que decidi apresentar-me às eleições presidenciais.

Decidi, pois, pedir os vossos sufrágios para me tornar vosso presidente da república.

Para que os nossos filhos e netos não conheçam a barbárie, para que as nossas filhas não usem véu e que os nosso filhos não sejam submissos.

Para que lhes possamos transmitir a França tal como a conhecêmos e recebêmos dos nossos antepassados."

Eric Zemmour anuncia candidatura às eleições presidenciais, 30/11/2021

Eric Zemmour é o convidado desta noite do noticiário principal do primeiro canal televisivo privado francês, TF1.

O até recentemente editorialista do diário conservador "Le Figaro" e do canal televisivo "C News" tinha, numa fase prévia, feito muitas deslocações por toda a França e, inclusive, no estrangeiro.

O agora candidato assumiu um tom dramático na sua alocução de cerca de dez minutos denunciando o suposto impasse a que o país teria chegado.

Uma situação que implicaria alguém que aceite "salvar a França" por as "reformazinhas" que prometeria a classe política que ele qualifica como de "impotente" não serem capazes de nada alterar.

Zemmour admite que a imigração não é a origem de todos os males, mas que os agravaria todos.

Ao oficializar a sua candidatura nesta terça-feira Zemmour acaba por se impôr perante os Republicanos, principal partido de direita, que deve escolher o seu candidato entre 5 personalidades daqui até este sábado.

Eric Zemmour foi condenado duas vezes pela justiça por provocação ao ódio racia acabou por protagonizar um gesto obsceno em Marselha, na semana passada.

Um gesto feito com o dedo, imitando idêntica provocação por parte de uma popular.

Zemmour acabou por admitir que tal atitude não foi elegante.

